Богатое оснащение и урезанная моторная гамма: представлен обновленный Lincoln Corsair

На рынке США продажи посвежевшего кроссовера стартуют в начале 2023 года

Lincoln обновил свою самую компактную и дешевую модель для американского рынка — кроссовер Corsair. Это первое плановое обновление после официальной премьеры в апреле 2019 года.

Построенный на одной платформе с Ford Kuga/Escape, он получил оригинальный кузов, который должен был напоминать старшие Aviator, Navigator и Nautilus. Изменять его кардинально в Lincoln не стали. Все довольно традиционно: увеличенная решетка радиатора, иной передний бампер, новые колесные диски и пересмотренная кузовная палитра.

В салоне обновлений куда больше. Среди новшеств стандартная мультимедийная система Sync 4 теперь с 13,2-дюймовым экраном (ранее был 8,0-дюймовый) и расширенными онлайн-возможностями. Плюс к этому на нее вынесены настройки климат-контроля, которые ранее управлялся с кнопочного пульта. Модернизации подвергалась и система фильтрации воздуха. Уже «в базе» кроссовер укомплектован 12,3-дюймовые панелью приборов, которая ранее предлагалась за доплату. Среди вариантов отделки интерьера появились темно-серый и красный.

Американцам обновленный Lincoln Corsair предложат в двух модификациях. Базовая укомплектована 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым мотором мощностью 253 л.с. Коробка — восьмиступенчатая автоматическая. Привод — передний или полный. Прежний 2,3-литровый турбированный двигатель на 299 л.с. из гаммы исключен.

Гибридная версия укомплектована силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового атмосферного двигателя мощностью 270 л.с., электромотора и электромеханического вариатора. Привод — исключительно полный.

Еще одно новшество касается адаптивного круиз-контроля Co-Pilot360. Для него предложена новая надстройка ActiveGlide 1.2 , которая позволяет не только передвигаться по трассе «без рук», но и перестраиваться в автоматическом режиме. Для этого водителю достаточно включить соответствующий сигнал поворота.

Продажи обновленных Lincoln Corsair в США стартуют в начале 2023 года. Базовая версия кроссовера будет стоить 38 700 долларов, гибрид — не меньше 53 000 долларов.