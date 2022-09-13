Во Франкфурте открылась ведущая выставка по автосервису - Automechanika 2022

C 13 по 17 сентября во Франкфурте проходит международная выставка в сфере послепродажного обслуживания автомобилей – Automechanika Frankfurt 2022. Это самое крупное мероприятие формата B2B после пандемии коронавируса, которое собрало свыше 2800 участников из 70 стран. Свою продукцию представляют ведущие мировые и национальные производители такие как Robert Bosch, Schaeffler, ZF, Continental, Brembo, Knorr-Bremse и др. Доля зарубежных экспонентов составляет 83%, а почти треть всей выставочной площади занимают немецкие компании. В Топ-5 стран-участниц вошли Германия, Италия, Турция, Испания и Польша.

Рынок послепродажного обслуживания автомобилей сегодня переживает непростые времена. Это связано как с геополитическими факторами (российско-украинская война, борьба с Covid в Китае), так и рядом экономических (нарушение цепочки поставок, нехватка квалифицированного персонала, сырья, затраты на электроэнергию, инфляция).

Основная тематика выставки Automechanika 2022 сосредоточена на защите окружающей среды, оптимизации цепочек поставок, альтернативных систем привода, обучении и набора персонала. Сегодня производители компонентов вкладывают значительные средства в ресурсно-сберегающие и СО2-нейтральные решения. В связи с этим усиливается значение восстановительного производства запчастей, которое имеет ряд преимуществ перед изготовлением новых. Оно позволяет снизить потребность в материалах на 90%, выбросы СО2 на 70% и уменьшить потреблении электроэнергии на 55%.