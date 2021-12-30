Больше 100 новых Chevrolet Corvette стали жертвами торнадо

Автомобили пострадали в пожаре, случившемся из-за непогоды

На завод General Motors в Боулинг Грин, штат Кентукки обрушился мощный торнадо, в результате чего пострадало более сотни новеньких Chevrolet Corvette. При этом причиной их повреждения называют пожар, который случился из-за непогоды.

Все 120 автомобилей удалось восстановить, но заказчикам их решили не доставлять, а отправить в утиль. Причина такого решения — возможное наличие скрытых дефектов. Руководство компании считает такие дефекты довольно серьезной проблемой, которые могут обернуться для General Motors огромными убытками.

Новый Chevrolet Corvette представили в 2019 году. Спорткар в базовой модификации комплектуется 6,2-литровым атмосферным мотором, выдающим 502 л.с. В пару ему предусмотрена роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями. Для разгона с 0-100 км/ч такому Corvette необходимо 3 секунды. Максимальная скорость — 312 км/ч.