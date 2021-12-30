Невероятная находка: в лесу обнаружили заброшенную коллекцию классических автомобилей

Судя по их состоянию, простаивают они там не один год

На YouTube-канале IMSTOKZE появилось видео, автору которого посчастливилось найти коллекцию классических автомобилей. Свою находку мужчина сделал случайно, прогуливаясь в лесу. Там он обнаружил заброшенный амбар, ну а в нем десятки раритетных транспортных средств. Судя по всему, простаивают они там уже ни одно десятилетие.

Каждая из моделей находилась в удручающем состоянии. Автомобили были покрыты толстым слоем ржавчины и пыли, часть из них — оплетена растениями.

К сожалению, не все автомобили из амбара удалось идентифицировать. Среди находок были редкие Lotus, Bentley, Aston Matrin, различные Jaguar и несколько Porsche 911 и 365. Кому принадлежит вся эта коллекция, как долго и где именно она простаивает — осталось загадкой. Судя по мелькающим в видео старым дорожным знакам, когда-то к амбару вела дорога.