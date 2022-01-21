Большой электрический кроссовер Smart заметили во время тестов

Прототип проходит испытания в Китае

Smart, которая отчасти принадлежит Geely, готовит новую модель. Ею станет электрический кроссовер B-класса. Именно ему достанется звание самой крупной модели марки.

Автомобиль, который удалось запечатлеть во время испытаний, хоть и прикрыт толстым слоем камуфляжной пленки, но рассмотреть его внешность можно. Он очень похож на Concept 1, который мы видели в прошлом году в рамках Мюнхенского автосалона. Судя по фото, серийная версия электрического кроссовера, за исключением нескольких моментов, будет в точности повторять концепт.

Над новым кроссовером Daimler и Geely работали совместно. Daimler отвечает за дизайн будущей линейки Smart, Geely — за разработку и продвижение на рынок.

У новых Смартов будут необычные задние стойки и фонари, соединенные воедино светодиодной полосой. Оптика у концептуальной модели и предсерийного прототипа одинаковая. К отличиям можно отнести форму боковых зеркал, наличие центральной стойки и другие задние двери. Такое же преображение коснулось и дверных ручек. У концепта они были сенсорными, а в серию пойдут обычные.

Новый кроссовер построен на платформе SEA. Эту архитектуру Geely разработала специально для автомобилей с электрической силовой установкой. Подробностей о самой установке пока нет.

На китайском и европейском рынках новинка Smart ожидается в 2023 году.