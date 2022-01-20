В аэропорту Вильнюса начались испытания автобуса из переработанных пластиковых бутылок
Электробус литовского производства Dancer разработан дочерней компанией группы Vėjo Projektai, Elektrinio transporto sistemos, которая реализует проект, финансируемый Фондом регионального развития Европейского Союза. В начале 2020 года Европейский фонд энергоэффективности (EEEF) и компания Dancer объявили о создании компании Dancer Mobility для предоставления государственным органам комплексных услуг по операционной аренде электробусов литовского производства.
Этот проект предусматривает испытания автобуса в реальных условиях эксплуатации, поэтому для этой цели было подписано трехстороннее соглашение между компанией Elektrinio transporto sistemos, Вильнюсским аэропортом и компанией по наземному обслуживанию Litcargus.
Прототип 12-метрового элеткробуса Dancer может одновременно перевозить почти 90 пассажиров, имея 32 мест для сидения, два из которых трансформируются в одно, для человека с ограниченными возможностями. Кузов машины изготовлен из композитного материала, в котором используется переработанный из пластиковых бутылок ПЭТ-пластик.
Из-за чрезвычайно легкого веса литовскому электробусу требуется меньше энергии для движения, поэтому он расходует в среднем 0,72 кВт.ч на пройденный километр. Автобус длиной 12 м оснащен электродвигателями в колесах ZF AxTrax суммарной мощностью 250 кВт. Они питаются от литий-титанантных батарей емкостью 60 кВт.ч.