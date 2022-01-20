В аэропорту Вильнюса начались испытания автобуса из переработанных пластиковых бутылок

Вантовый В аэропорту Вильнюса начались испытания электробуса Dancer Электробус литовского производства разрабатывается дочерней компанией группы Vėjo Projektai, Elektrinio transporto sistemos, которая реализует проект, финансируемый Фондом регионального развития Европейского Союза. В ноябре 2021 года стало известно, что Vėjo projektai и Altas Auto объединяют свои отделы продаж . В начале 2020 года Европейский фонд энергоэффективности (EEEF) и производитель «Dancer» объявили о создании компании «Dancer Mobility» для предоставления государственным органам комплексных услуг по операционной аренде электробусов литовского производства. Этот проект предусматривает испытания автобуса в реальных условиях эксплуатации для пассажирских перевозок , поэтому для этой цели было подписано трехстороннее соглашение между компанией Elektrinio transporto sistemos, Вильнюсским аэропортом и компанией по наземному обслуживанию Litcargus. Прототип 12-метрового автобуса Dancer может одновременно перевозить почти 90 пассажиров, имея 32 сидячих места и 56 стоячих мест, два из которых трансформируются в одно место для человека с ограниченными возможностями. Кузов автобуса изготовлен из композитного материала, содержащего переработанный ПЭТ-пластик . Из-за чрезвычайно легкого веса литовскому электробусу требуется меньше энергии для движения, поэтому его потребление энергии составляет в среднем 0,72 кВтч на пройденный километр, заявляет производитель автобуса. Автомобиль длиной 12 метров оснащен двигателями в колесах ( ZF AxTrax общей мощностью 250 кВт ).

Электробус литовского производства Dancer разработан дочерней компанией группы Vėjo Projektai, Elektrinio transporto sistemos, которая реализует проект, финансируемый Фондом регионального развития Европейского Союза. В начале 2020 года Европейский фонд энергоэффективности (EEEF) и компания Dancer объявили о создании компании Dancer Mobility для предоставления государственным органам комплексных услуг по операционной аренде электробусов литовского производства.

Этот проект предусматривает испытания автобуса в реальных условиях эксплуатации, поэтому для этой цели было подписано трехстороннее соглашение между компанией Elektrinio transporto sistemos, Вильнюсским аэропортом и компанией по наземному обслуживанию Litcargus.

Прототип 12-метрового элеткробуса Dancer может одновременно перевозить почти 90 пассажиров, имея 32 мест для сидения, два из которых трансформируются в одно, для человека с ограниченными возможностями. Кузов машины изготовлен из композитного материала, в котором используется переработанный из пластиковых бутылок ПЭТ-пластик.

Из-за чрезвычайно легкого веса литовскому электробусу требуется меньше энергии для движения, поэтому он расходует в среднем 0,72 кВт.ч на пройденный километр. Автобус длиной 12 м оснащен электродвигателями в колесах ZF AxTrax суммарной мощностью 250 кВт. Они питаются от литий-титанантных батарей емкостью 60 кВт.ч.