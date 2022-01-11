Новинка Большой внедорожник Kia стал еще лучше

Mohave получил ряд новых опций и вариантов отделки салона

Kia Mohave 2023 модельного года заметно изменился и стал лучше. Автомобиль получил иную подвеску, конструкцию опор кузова, двухслойное остекление и систему предотвращения столкновений. Также для модели значительно расширен список опций. Все это в Kia оценили в 41 500 – 49 200 долларов.

Основная цель проделанных маркой доработок — улучшение уровня вибро- и шумоизоляции. Для этого внедорожнику повысили жесткость кронштейнов крепления кузова к раме. Подвеску перекалибровали, сделав более комфортной при езде по бездорожью.

В списке оснащения Mohave 2023 значатся экстренное аварийное торможение и предотвращение повторных столкновений в случае ДТП. Также внедорожнику доступны два новых варианта отделки салона — Terracotta Brown и Taup Gray.

Моторная гамма модели не изменилась. Под капотом, как и прежде, 3,0-литровый дизельный двигатель, выдающий 257 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая. Привод — полный.

Автомобиль уже можно купить на родном рынке марки в Южной Корее.