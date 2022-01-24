Большой внедорожник Toyota рассекретили накануне дебюта (фото)

Новинка объединит в себе черты LC300 и Tundra

Toyota готовится представить новое поколение рамного внедорожника Sequoia. Официальная презентация модели должна состояться через считанные дни, а именно 25 января, но удержать новинку в секрете компании не удалось. В сеть просочились фотографии автомобиля без маскировки.

На опубликованных снимкам показаны передняя и задняя часть полноразмерного внедорожника, а также его профиль. В стилистике исполнения новинки просматриваются черты пикапа Tundra последней генерации. В частности, новая Тойота Секвойя получила аналогичные светодиодные фары и крылья. А вот решетка радиатора и бампер выполнены в собственной стилистике.

При этом задняя стойка и элементы остекления отсылает к другой модели – популярному кроссоверу Land Cruiser 300. Также новинке достались аналогичные квадратные колесные арки с характерными выштамповками. На корме видны крупные фонари, между которыми установлена хромированная планка, и надпись с названием модели. Ожидается, что салон по своему оформлению и оснащению будет перекликаться с LC 300.

Известно, что в основу новинки ляжет та же рамная платформа, что и у пикапа Tundra. Также внедорожник унаследует от соплатформенной модели моторную гамму. То есть под его капотом будет установлен 3,5-литровый бензиновый битурбированный двигатель V6 мощностью 389 л.с. и 649 Нм крутящего момента, который сопряжен с электромотором. Система получила название i-Force и суммарно генерирует 437 л.с. и 790 Нм. Она работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.