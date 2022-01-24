Редкий Toyota Hiace с мотором V8 оценили в 35 тысяч долларов

Автомобиль выставили на продажу на одном из онлайн-аукционов

На площадке Ottoex в продаже появился интересный лот. Это минивэн Toyota Hiace Himedic Ambulance, который долгое время прослужил автомобилем скорой помощи. Уникальность модификации кроется в двигателе.

С завода такой вэн комплектовался 4,0-литровым бензиновым V8 мощностью 261 л.с., благодаря которому он мог быстрее доезжать до пациентов. Таким же агрегатом комплектовали седаны Toyota Crown Majesta и Lexus LS400. В 1990 годах его называли самым мощным серийным минивэном. На тот момент стоимость модели вместе со специальным медоборудованием составляла 230 тысяч долларов.

В период с 1994 по 2000 года было собрано всего 1200 таких Toyota Hiace Himedic Ambulance. Выставленный на продажу автомобиль сошел с конвейера в 1996 году. На одометре медицинского минивэна всего 100 тысяч км. Сейчас за него просят 34 995 долларов. В скором времени у него появится новый владелец.