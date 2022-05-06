Shell продает российскую сеть АЗС

Вместе с АЗС компания намерена продать российский завод по производству смазочных материалов

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell продает свою сеть автозаправочных станций в России. О чем сотрудников российского офиса уведомили 5 мая 2022 года. Сеть Shell в России насчитывает более 370 автозаправочных станций в 28 городах. Часть из них принадлежит самой компании, часть работает по франшизе.

Имя потенциального покупателя не разглашается. Как заявил представитель Shell, компания ведет переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами». По некоторым данным, сетью заинтересовался российский «ЛУКойл», но есть и другие претенденты.

Вместе с АЗС компания планирует продать завод по производству смазочных материалов вместе с долгами. Кредиты ООО «Шелл нефть», на балансе которого находятся АЗС и завод, достигают 138 млн долларов.

От российских активов намерены избавится и другие нефтяные гиганты. В частности, об этом заявляли ExxonMobil, British Petroleum и Equinor.