В Украину завезли уникальный пожарный автомобиль ВВС США

С помощь польских волонтеров в Украину был доставлен уникальный аварийно-спасательный автомобиль ВВС США. Это четырехосная машина E-One P-23 колесной формулы 8х8 предназначена для несения службы на военных аэродромах. Данные пожарные гиганты выпускались американской компанией Teledyne Emergency-One с 1994 по 1996 год. Всего было изготовлено 250 ед., 248 из которых – для ВВС США.

Прибывший в Украину экземпляр был куплен в Нидерландах за 37 000 евро. Еще 6500 долларов ушло на его доставку трейлером, сообщает Revived Soldiers в Фейсбук. Автомобиль не предназначен для дорог общего пользования, так как имеет габаритную ширину 2950 мм. Длина его – 9700 мм, а высота – 3700 мм. Снаряженная масса составляет 19,5 т, а полная – 37,7 т.

E-One P-23 имеет запас воды 12500 л и еще 1900 л пенообразователя. Кроме того, есть бак для порошка – на 225 кг. Применяется мощнейший насос, способный подавать 7571 л/мин при давлении 13,6 атм. Лафетных ствола два: один на бампере – производительностью 2365/4731 л/мин, а другой на крыше – 1135 л/мин. В комплектацию входят катушки с рукавами для воды и пены (2 х 91,44 м) и порошка (45,72 м).

Машина приводится в движение 12-литровым 8-цилиндровым турбодизелем Detroit Diesel 8V92TA, развивающим 575 л. с. и 2161 Нм. Коробка передач – автоматическая, 7-ступенчатая, Allison cерии 4800. Этот аэродромный великан обладает неплохими внедорожными качествами: дорожный просвет составляет 457 мм, а углы въезда и съезда 30 и 34,5 град. Имеется и централизованная система регулирования давления в шинах. Максимальная скорость по дороге с твердым покрытием – 105 км/ч, а на местности – 89 км/ч.