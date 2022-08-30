Bugatti не успевает выполнять клиентские заказы

Вся линейка марки распродана на три года вперед

Глава совместной автомобильной компании Bugatti Rimac Мате Римац заявил, что спрос на суперкары Bugatti значительно превосходит производственные мощности компании. В интервью CNBC он сказал, что экономические проблемы не повлияли на интерес клиентов к автомобилям марки. Весь тираж распродан до 2025 года.

Компания Bugatti Rimac основана в ноябре 2021 года Bugatti, Rimac и Porsche. Основной пакет — 55% акций — компании принадлежит хорватской Rimac Group. Остальные 45% — немецкому автомобильному холдингу Porsche AG. Штаб-квартира новой совместной компании расположена в хорватском городе Света Неделя, в 17 км к западу от центра Загреба и в 6 км к востоку от Самобора.

Неделю назад Bugatti представила свою последнюю модель с бензиновым двигателем W16 — родстер Mistral. Суперкар укомплектован 8,0-литровым W16 отдачей 1600 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Работает агрегат в связке с 7-ступенчатой коробкой передач и системой полного привода. Динамические характеристики последнего бензинового Bugatti не озвучиваются. По некоторым данным, максимальная скорость родстера достигнет 450 км/ч.

Тираж Bugatti W16 Mistral — 99 единиц. Ориентировочный ценник — 5 миллионов долларов США.