Tesla предложила европейским клиентам бюджетную версию Model Y

Последние месяцы компания Tesla активно поднимала цены на выпускаемые электромобили. Поэтому было очень неожиданным появление в конфигураторе на официальном сайте новой бюджетной версии Model Y.

Эта версия модели является базовой и будет доступна только на рынке Европы. Электрокроссовер с задним приводом и запасом хода в 455 км обойдется минимум в 42 000 евро без учета налогов, что на 16 тысяч евро дешевле, чем вариант Long Range.

На некоторых европейских рынках новая версия Model Y будет дешевле базовой Model 3. Как сообщили в компании, к заказу новинка будет доступна с декабря 2022 года по февраль 2023-го. На каком заводе будет налажен ее выпуск, в Tesla не уточнили. Вполне вероятно, что ее будут импортировать с Gigafactory в Шанхае.