Bugatti показала обновленный логотип

Инициалы Этторе Бугатти сохранились, но стали «плоскими»

Bugatti отказался от трехмерного дизайна своего логотипа. Ранее подобный шаг сделали несколько известных автомобильных марок. В их числе Kia, BMW, Volkswagen, Toyota и Nissan, логотипы которых стали «плоскими» в течение двух последних лет.

Соединенные между собой буквы Е и В, символизирующие инициалы легендарного Этторе Бугатти, остались на месте. Но теперь они двухмерные и начертаны немного другим шрифтом.

«Мы не просто создали новый внешний вид. А проанализировали, откуда мы пришли, историческую связь, на которую мы активно ссылались в 2000 годах. Мы оценили, как Chiron изменил позиционирование и привлекательность бренда Bugatti, как изменился мир за последние десять лет. Не забывайте, когда вышел Veyron, iPhone еще не существовало», — прокомментировал смену логотипа управляющий директор по продажам и маркетингу Bugatti Automobiles Хендрик Малиновски.

Какой из автомобилей марки первым получит новое лого, не уточняется. Не исключено, что им будет новый гибридный гиперкар, запланированный на 2024 год. Известно, что к его разработке французы привлекли хорватскую компанию Rimac Automobili.