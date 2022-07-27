Тюнинг На продажу выставили один из двух лимузинов Toyota Camry

Восьмиместный автомобиль1987 года планируют продать за 19 200 долларов

На сайте Finn появилось объявление о продаже Toyota Camry в кузове лимузин. Как указал в объявлении нынешний владелец, речь идет о результате творчества местного дистрибьютора японской марки, который в 1980 годы изготовил два таких автомобиля. В качестве эксперимента в лимузины превратили Toyota Camry поколения V20, выпущенную в 1987 году. Поскольку до «массового» производства дело так и не дошло, популярностью лимузины не пользовались.

В процессе превращения в комфортный восьмиместный автомобиль, кузов Camry распилили посередине и вварили удлиняющую вставку с двумя дополнительными дверями. В результате габаритная длина автомобиля достигла 5,5 метров.

В салоне установили восемь пассажирских сидений в отделке из голубого велюра. Пассажиры заднего ряда могут коротать время за просмотром любимых фильмов на экране небольшого телевизора.

В движение лимузин приводит стандартный для Camry V20 2.0-литровый бензиновый двигатель, сопряженный с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — передний.

Уникальный лимузин со 165 000 км одометре планируют продать за 19 200 долларов. Причина продажи — отсутствие места для хранения.