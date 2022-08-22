Bugatti представила последний суперкар с двигателем W16 – его оценили в 5 млн долларов

В рамках ежегодного американского мероприятия The Quail компания Bugatti презентовала новый родстер Mistral. Он станет последней гражданской моделью марки только с бензиновым двигателем W16 на борту и выйдет тиражом в 99 экземпляров.

Mistral построен на базе купе Chiron, но выглядит гораздо агрессивнее. У него переосмысленный кузов с множеством элементов, позаимствованных у других моделей бренда. Также родстер получил оригинальные светодиодные фары и задние фонари, изогнутое ветровое стекло, плавно перетекающее в боковые, огромную подковообразную решетку радиатора и воздухозаборники за сиденьями водителя и пассажира.

Салон лимитированного суперкара во многом повторяет Chiron. В его отделке использована двухцветная кожа в желтых и черных тонах, которую дополняют вставки из карбона и титана. Рычаг коробки передач украшает фигурка «Слона в цирке» Рембрандта Бугатти. Аналогичное решение было в Bugatti Type 41 La Royale.

В движение Bugatti Mistral приводит 8,0-литровый бензиновый двигатель W16, который выдает 1600 л.с. мощности и 1600 Нм крутящего момент. Он работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач и системой полного привода. Тираж новинки ограничен 99 экземплярами, стоимость каждого составляет 5 миллионов долларов. Как сообщили в компании, все машины были раскуплены еще до официальной премьеры. Начало поставок намечено на 2024 год.