ВСУ уничтожило редкий радиолокационный комплекс рашистов (видео)

В Запорожской области бойцы Сил специальных операций ВСУ прицельным ударом уничтожили ценный вражеский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1». Также артиллеристы поразили четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

Как сообщило Оперативное командование «‎Юг», техника полностью выведена из строя. Для оккупантов это серьезная потеря, так как комплекс позволял не только выявлять огневые позиции врага, а и корректировать работу собственных артиллерийских систем.

Судя по видео, наши артиллеристы с первого выстрела попали прямо в «Зоопарк-1М». Они корректировали огонь при помощи беспилотника. Последующие выстрелы также были максимально прицельными, что и позволило уничтожить столько российской техники.