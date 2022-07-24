BYD нацелился на японский рынок

Японцам BYD Auto предложит исключительно электромобили

Китайская BYD Auto заинтересовалась японским рынком. Как стало известно японцам планируют предлагать исключительно электромобили. Отвечать за продвижение на местный рынок будет специально созданная дочерняя компания BYD Auto Japan.

Реальные продажи автомобилей BYD в Японии начнутся в 2023 году. Изначально японцам планируют предложить среднеразмерный кроссовер Atto 3, субкомпактный хэтчбек Dolphin и седан Seal. Первым станет доступен именно кроссовер. Такой электромобиль укомплектован 204-сильным мотором. Паспортный запас хода — 485 км.

В середине 2023 года к нему присоединится Dolphin. Хэтчбек предложат с моторами мощностью 94 и 170 л.с. Привод — исключительно передний. Запас хода — 471 км.

Во второй половине 2023 года стартуют продажи седана Seal. Новинка доступна в трех модификациях: двух переднеприводных и одной полноприводной. Отдача мотора в моноприводных версиях составит 200 и 310 л.с. Полноприводный седан укомплектован моторами мощностью 218 и 313 л.с. На одном заряде батареи он может проехать до 555 км.

Также BYD Auto намерена создать в Японии полноценную дилерскую и сервисную сеть.