Hyundai вывел на тесты новый высокопроизводительный электрокроссовер (видео)

В семействе электрокроссовера Hyundai Ioniq 5, обновленную версию которого представили в февраля этого года, появится новая модификация с приставкой N в названии.

Прототипы высокопроизводительной модели уже выехали на тесты. Один из них вездесущие фотошпионы заметили на подземном паркинге. Несмотря на плотный камуфляж, им удалось рассмотреть изменения. В частности, новинка получила модернизированную заглушку на месте решетки радиатора, другой бампер и большие 21-дюймовые колеса.

На корме виден крупный спойлер и переработанный бампер. Вероятно, есть и другие спортивные элементы, но их скрывает маскировочная пленка. Также шпионы заглянули в салон электрокроссовера. Их внимание привлекли ковшеобразные сиденья отделанные кожей и спортивное рулевое колесо.

Информации о силовой установке Ioniq 5 N нет. Ожидается, что он будет оснащен двумя электромоторами суммарной отдачей 577 л.с., как у флагманского Kia EV6 GT. Представить новинку должны до конца этого года.