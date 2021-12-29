BYD представил новый седан в морской тематике

Модель Destroyer 05 положит начало формирования собственного «флота»

BYD решил отказаться от использования прежних названий моделей и переключиться на морскую тематику. Теперь в линейке марки появится, так называемое семейство Marine. В него войдут BYD Dolphin и Ocean-X. Следующими в этом списке будут имена Destroyer для седанов, Cruiser для кроссоверов и Landing Ship для компактвенов.

Первым из них марка решила показать седан BYD Destroyer 05. Его дебют состоялся на автосалоне в Гуанчжоу, но тогда было сложно судить о новинке, поскольку автомобиль рассекретили лишь на половину. Сейчас же известны все подробности, включая технику.

BYD Destroyer 05 сильно отличается от «донорского» BYD Qin Pro, автомобиль кардинально изменился внешне получив иной дизайн кормы и передней части. У седана новые светодиодные фары и решетка радиатора без рамки.

Одним из главных обновлений называют современную электронику на платформе е3.0. также Destroyer 05 может «похвастаться» адаптивным круиз-контролем, 8,8-дюймовой приборной панелью и системой мультимедиа с расширенными возможностями, такими как поворотный 15,6-дюймовый дисплей.

В движение новинку будет приводить гибридная силовая установка DM-i. Она способна работать в последовательном и параллельном режимах. Под капотом — 1,5-литровый атмосферный двигатель, выдающий 110 л.с. На малых скоростях он заглушен или работает в режиме генератора, подзаряжая тяговую батарею емкостью 18 кВтч. Передние колеса приводит в движение электрический мотор, развивающий 197 л.с. Аккумулятор Destroyer 05 можно зарядить от обычной бытовой розетки или терминала. На одном полном заряде аккумулятора седан может проехать 96 км.

Старт продаж BYD Destroyer 05 запланирован на начало 2022 года. Его стоимость составит 19 000 — 24 000 долларов.