Первый электрический Rolls-Royce заметили на тестах

Сейчас новинка проходит серию испытаний

Rolls-Royce Spectre — это первый электрокар марки, который пока еще проходит испытания. Фотошпионам удалось сделать серию фото закамуфлированного прототипа будущего серийного электромобиля. Он идентичен тому, что мы уже видели на официальных снимках, которые Rolls-Royce показывал этой осенью.

Единственное, заслуживающее внимания отличие — большая решетка радиатора, которую марка решила сохранить, несмотря на то, что в движение Spectre приводит электрическая силовая установка. То же самое можно сказать и о головной оптике. Она похожа на ту, что нам уже приходилось видеть на концепте BMW XM.

Новый Rolls-Royce Spectre постоят на так называемой «архитектуре роскоши», которая лежит в основе последних Phantom, Cullinan и Ghost. Эта платформа поддерживает установку, как традиционных ДВС, так и полностью электрических силовых установок.

Информации о технической части автомобиля нет. По некоторым данным, силовые агрегаты Spectre позаимствует у BMW iX M60. Суммарная отдача установки составит 600 л.с.

Официальная премьера Rolls-Royce Spectre запланирована на 2023 год. По всей вероятности, подробностями о своем первом электромобиле компания будет делиться постепенно, выдавая информацию небольшими порциями.