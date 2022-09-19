BYD разрабатывает электрический спорткар

Новинка выйдет на рынок под новой премиальной маркой Xingji

В китайской социальной сети Weibo появились фото спортивного электромобиля нового премиального суббренда BYD — Xingji (Звезда). Его запуск ожидается в течение года. Закамуфлированный автомобиль на шпионских фото, по всей вероятности, его первая модель. По информации одного из пользователей Weibo, он может стоить около $285 000.

В руководстве BYD уже несколько раз заявляли о запуске премиального суббренда. 22 мая генеральный менеджер BYD Auto по бренду и связям с общественностью Ли Юнфэй сообщил на Weibo, что компания объявит о премиальном суббренде Xingji и своем логотипе в третьем квартале 2022 года. Одновременно обещана премьера первой модели марки — хардкорного внедорожника.

По его словам, бренд Xingji будет использовать передовые автомобильные технологии BYD, а также наработки материнской компании в области электрификации и искусственного интеллекта. А ценовой диапазон моделей составит от $114 000 до 214 000. В конце августа стало известно, что BYD пересмотрел ценовую политику и повысил стартовый ценник до $143 000.

Ожидается, что запуск спорткара и хардкорного внедорожника премиум-класса позволит BYD занять свое место в этом сегменте рынка. В настоящее время компания выпускает доступные электромобили и является крупнейшим игроков в этом сегменте в Китае. Минувший август стал шестым подряд рекордным месяцем BYD. Компании удалось продать 174 915 электромобилей. Всего же за восемь месяцев 2022 года реализовано 978 795 автомобилей. Это на 377,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.