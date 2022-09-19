Китайцы готовят свой Suzuki Jimny и он электрический

Рыночная премьера электрического внедорожника Baojun запланирована на первый квартал 2023 года

Baojun анонсировала электрический внедорожник, габаритами и дизайном похожий на популярный японский Suzuki Jimny. Тизеры безымянной новинки показали во время презентации кей-кара Baojun Kiwi EV 2023 модельного года.

У будущего серийного электровнедорожника Baojun такой же квадратный трехдверный кузов, как и у актуального Suzuki Jimny. Основное видимое отличие — квадратная передняя оптика, тогда как у «японца» она круглая. У китайского внедорожника она состоит из четырех прямоугольных светодиодных элементов. Из нескольких элементов собраны и овальные задние фонари.

Известно, что электромобиль будет полноприводным, но информации силовой установке нет. Предположительно, внедорожник получит электромоторы от Baojun Kiwi EV. Кей-кар комплектуется двумя двигателями совокупной мощностью 108 или 136 л.с. в зависимости от версии.

Презентация безымянного электрического внедорожника Baojun состоится в конце ноября на автосалоне в Гуанджоу, Китай. На рынке новинка появится в первом квартале 2023 года.