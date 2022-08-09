BYD выводит на рынок новый гибридный минивэн Denza D9

В Китае продажи новинки стартуют до конца августа 2022 года

На следующий неделе в Китае стартуют продажи минивэна Denza D9 — одной из трех новых моделей бренда, запланированных на 2022 год. Об этом со ссылкой на главу отдела продаж Denza Чжао Чанцзяня сообщает CarsNewsChina. Прием заказов на минивэн компания объявила 16 мая. По словам топменеджера, по состоянию на 19 июля количество бронирований достигло 30 000 единиц.

Внешне Denza D9 напоминает Toyota Alphard. В передней части кузова внимание привлекает массивная решетка радиатора, которая визуально объединена с узкой оптикой и бампером. По обе стороны от не нее — огромные воздухозаборники с хромированными декоративными вставками. Сдвижные боковые двери оборудованы электроприводом. Над головами пассажиров — панорамная крыша. Минивэну достались оригинальные многоспицевые колесные диски диаметром 18 или 19 дюймов в зависимости от комплектации.

В салоне семь дисплеев: три спереди, два на спинках передних сидений и два на подлокотниках сидений второго ряда. В частности, в распоряжении водителя 10,25-дюймовая панель приборов, 15,6-дюймовый центральный экран и проекционный дисплей. Между передними сиденьями установлен холодильник. По заявлению производителя, в салоне могут комфортно разместиться семь пассажиров ростом 180 см.

Во втором ряду установлены капитанские сиденья с обогревом, вентиляцией и подставкой для ног, 10-точечным массажем, регулировками по 10 параметрам и тремя беспроводными зарядками мощностью 50 кВт. Задние дисплеи оснащены 8-мегапиксельными камерами, которые, в частности, позволяют родителями следить за детьми. Интерьер отделан кожей наппа и деревом.

Новинка доступна в двух электрических и четырех гибридных версиях. «Батарейный» Denza D9 построен на электрической платформе BYD 3.0, гибридный — на архитектуре DM-i. Габаритная длина минивэна составляет 5250 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1920 мм. Расстояние между осями — 3110 мм.

Запас хода электрического D9 составляет более 600 км. Емкость аккумуляторного блока не уточняется. Максимальная мощность зарядки батареи — 166 кВт.

Гибридный минивэн укомплектован установкой, в которой 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель дополнен электромотором. Привод — передний и полный на выбор. Запас хода гибридного D9 — от 945 до 1040 км в зависимости от батареи. Из них на электротяге минивэн сможет проезжать до 190 км. Расход топлива заявлен на уровне 6,2 литра на 100 км пути. Электрическая система гибридного Denza D9 поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 80 кВт.

Независимо от версии в стандартном оснащении заявлены камеры кругового обзора и продвинутый круиз-контроль.

Ценник электрического Denza D9 — 57 500–67 800 долларов, гибридного — 49 300–65 600 долларов. Также обещана суперроскошная четырехместная версия стоимостью 88 400 долларов. Всего планируют выпустить только 99 таких минивэнов.