В Украину прибыли первые зенитные самоходные установки «Гепард»

Вооруженные силы Украины получили зенитные самоходные установки немецкого производства – «Гепард». Пока к нам поставили три единица, а всего запланировано три десятка, сообщает Оперативное командование «Юг». Отметим, что «Гепард» построен на базе танка «Леопард 1» и имеет боевую массу 47,5 т. Он оснащен двумя автоматическими пушками калибра 35 мм. Эффективная высота поражения составляет 3500 м, а дальность – до 5000 м. Впечатляет скорострельность – 550 выстрелов для каждой пушки. Боекомплект составляет 320 снарядов, плюс 20 – по наземным целям.

Такая установка весьма эффективна для поражения вертолетов, низко летящих самолетов, а также некоторых дозвуковых ракет. Два радара в поворотной башне обеспечивают обнаружение цели на расстоянии до 15 км. А в модификации А2 машина оснащена компьютером, способным принимать данные с других РЛС, что делать ее еще “дальновиднее”.

Нужно отметить, что при стрельбе по наземным целям «Гепард» превосходит «Тунгуску» и «Шилку» по трем критериям. Он имеет более мощное бронирование, больший калибр и лучшую бронебойность. Последнее особенно важно, так как зенитная установка может пробивать броню толщиной до 90 – 115 мм на расстоянии 1000 м. Для примера борт танка Т-72 имеет броню толщиной 90 мм. Экипаж «Гепарда» состоит из трех человек – водителя, командира и наводчика. Уже 100 бойцов ВСУ прошли соответствующее обучение в Германии.