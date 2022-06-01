Представлен электрический BMW X1

Прием предзаказов на новый электрический кроссовер стартует в августе 2022 года

Электрическая линейка BMW AG пополнилась новой моделью — кроссовером BMW iX1 EV с запасом хода 438 км. Электрическая версия у X1 появилась при смене поколений. На рынке iX1 xDrive30e появится в конце лета. Тогда же начнется прием предзаказов на подключаемые гибриды.

Электрокроссовер укомплектован двумя моторами (по одному на оси) суммарной мощностью 308 л.с. Заявленное время ускорения от 0 до 100 км/ч — 5,7 секунды. Максимальная скорость — 180 км/ч. Батарея емкостью 64,7 кВт•ч обеспечивает пробег до 440 км в измерительном цикле WLTP. От скоростного терминала мощностью 130 кВт батарея кроссовера пополняется от 10 до 80% емкости за 29 минут, а 10 минут подключения достаточно для 75 км пути.

Визуально BMW iX1 EV отличается от «обычных» модификаций с ДВС синими вставками в передних воздухозаборниках, дверных подножках и заднем бампере. Также внесены некоторые аэродинамические изменения, что позволило повысить эффективность модели.

Ценник BMW iX1 EV пока не объявлен. Ожидается, что электрический кроссовер будет стоить около 59 000 евро. Поставки клиентам начнутся в конце 2022 или в начале 2023 года.