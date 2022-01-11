Бывший дизайнер BMW раскритиковал внешность кроссовера XM

Фрэнк Стивенсон назвал очередную новинку марки «самой нелепой»

Известный автомобильный дизайнер Фрэнк Стивенсон, принимавший участие в создании обликов моделей BMW, Ferrari, Maserati, Fiat, McLaren и многих других марок раскритиковал кроссовер BMW XM. Он назвал его «самым нелепым» из того, что ему доводилось видеть.

Впервые концептуальную модель показали в ноябре 2021 года. Она должна была продемонстрировать видение маркой будущего флагмана.

Стивенсон негативно высказался о внешности BMW XM. Более того, у него возникла масса вопросов к радиаторной решетке, передней оптике и колесным аркам. Единственным положительным моментом дизайнер назвал капот и черную линию вдоль кузова, которая визуально объединяет дверные ручки модели. Но и это далеко не все. О задней части кроссовера он также высказался негативно, отметив, что ее вид вызывает у него «физическую боль».

За разработку кроссовера XM отвечали специалисты спортивного подразделения BMW. Новинка стала вторым автомобилей в истории М-подразделения, созданная собственными усилиями после спорткара M1 1978 года.