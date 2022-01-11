Stellantis Украина подводит итоги операционной деятельности в 2021 году

По итогам 2021 года украинских автомобильный рынок показывает активный рост продаж. Даже невзирая на все карантинные ограничения и проблемы с полупроводниками для производства автомобилей, в итоге 2021 год оказался позитивным для украинского автомобильного рынка. Во многом – благодаря активной работе операторов рынка, включая и представительство Stellantis в Украине.

Автомобильный рынок Украины в 2021 году

Впервые с 2014 года, автомобильный рынок Украины преодолел знаковую отметку в 100 тыс. проданных автомобилей. Так, за 2021 год реализовано 116,3 тыс. новых автомобилей – из них 103,65 тыс. легковых и 12,7 тыс. коммерческих (LCV). Данные результаты сразу на 22% лучше по сравнению с показателями продаж 2020 года.

Представительство Stellantis в Украине (Бренды PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles) по итогам 2021 года контролирует почти 10% автомобильного рынка Украины – суммарные продажи автомобилей вышеуказанных Брендов превысили 11 тыс. единиц. Причем каждый из Брендов сумел отличиться своим достижением.

OPEL в Украине: самый динамичный рост среди Брендов Stellantis в Украине

По итогам 2021 года в Украине было продано около 1,4 тыс. автомобилей OPEL, что на 92% больше по сравнению с продажами в 2020 году. Таким образом, OPEL стал самым динамично-растущим Брендом представительства Stellantis в Украине.

Прежде всего, в этом заслуга постоянного развития модельного ряда OPEL. Так, новинка OPEL Mokka по итогам 2021 года нашла около 180 покупателей – и это лишь немногим уступает результатам продаж автомобиля Opel Crossland (250 единиц). Но следует учитывать, что кроссовер OPEL Crossland продавался весь год, а новинка OPEL Mokka стартовала лишь во второй половине – т.е. потенциал у модели огромный. И полностью его реализовать поможет постепенное расширение модельного ряда OPEL Mokka: к примеру, осенью в гамму модели была добавлена версия GS Line, а в конце года объявлены цены на электромобиль Mokka-е.

Также стоит отметить хорошие продажи «старшего» кроссовера – автомобиль OPEL Grandland X нашел 365 покупателей. И с запланированным запуском обновленной версии модели в Украине, можно рассчитывать на дальнейшие хорошие продажи. Наконец, украинским покупателям пришлась по вкусу практичная модель OPEL Combo, которая является идеальным помощником для семьи и бизнеса: по итогам 2021 года в Украине реализовано 293 автомобиля.

DS Automobiles в Украине: готовность к электрификации и будущим новинкам

Премиальный Бренд DS Automobiles пока что представлен в Украине лишь двумя моделями: компактным кроссовером DS 3 Crossback и флагманским кроссовером DS 7 Crossback. Причем оба автомобиля примерно одинаково популярны у покупателей – младшая модель реализована в количестве 74 экземпляров, старший кроссовер продан в количестве 70 единиц.

Продажи флагманского кроссовера помогла укрепить новая электрифицированная версия E-Tense: подзаряжаемый гибрид, полный привод, суммарная мощность 300 л.с., разгон до сотни за 5,9 секунд, возможность движения только на электротяге. Таким образом, кроссовер DS 7 Crossback E-Tense открывает новую страницу Бренда в Украине. И это далеко не единственная новинка Бренда DS Automobiles, которая будет привлекать покупателей в ближайшем будущем: в конце 2021 года для Украины был анонсирован кросс-купе DS 4 и в ближайшем времени будут раскрыты подробности бизнес-седана DS 9 – продажи стартуют в 2022 году.

CITROЁN в Украине: лидер сегмента коммерческих автомобилей в Украине

Бренд CITROЁN достиг очень важного результата – лидерство на рынке легких коммерческих автомобилей (LCV). Всего по итогам 2021 года в Украине было реализовано почти 4,6 тыс. автомобилей CITROЁN, что на 56% больше по сравнению с результатами продаж в 2020 году.

И более половины из общих продаж Бренда приходится именно на коммерческие автомобили. Безоговорочный лидер – компактный вен CITROЁN Berlingo: продано 1 845 единиц. Кроме того, личные результаты показала и флагманская модель CITROЁN Jumper – реализовано 1 067 автомобилей.

В сегменте пассажирских моделей известные бестселлеры CITROЁN сохранили свои позиции: компактные, недорогие, экономичные автомобили легко находят все новых и новых покупателей. Но особенно стоит отметить хорошие продажи кроссовера CITROЁN C5 Aircross (реализовано 385 единиц): покупатели по достоинству оценили комфортную подвеску и просторный салон этого автомобиля. Также отлично стартовали продажи кросс-хэтчбека CITROЁN С4 – автомобиль дебютировал лишь в самом конце 2021 года, но уже разошелся по Украине в количестве 124 единиц. Пожалуй, это будущий бестселлер Бренда на 2022 год!

PEUGEOT в Украине: самые крупные продажи Stellantis в Украине

Наконец, Бренд PEUGEOT подводит черту под итогами 2021 года на правах лидера Stellantis в Украине – реализовано 4,93 тыс. автомобилей, что на 14% больше по сравнению с продажами в 2020 году.

Отличные результаты продаж показали все ключевые бестселлеры Бренда: седан PEUGEOT 301 (продано 1 695 автомобилей), кроссовер PEUGEOT 2008 (продано 785 автомобилей), кроссовер PEUGEOT 3008 (продано почти 750 автомобилей). Наконец, стоит отметить и хорошие результаты универсального вэна PEUGEOT Rifter – в 2021 году реализовано 535 автомобилей.

Общие планы представительства Stellantis в Украине на 2022 год

Успехи 2021 года являются прочным основанием для новых достижений в 2022 году. Главная стратегическая цель для представительства Stellantis в Украине – занять более 10% автомобильного рынка Украины. Этот результат должны обеспечить как уже известные Бренды PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles, так и новый Бренд, который присоединится к «семье» Stellantis в Украине – культовый и легендарный JEEP! Для Бренда JEЕP начинается новая эра в Украине в составе концерна Stellantis начиная с 1 июня 2022 года. На данный момент мы имеем 4 основоположных направления работы с Брендом и его дальнейшим развитием на рынке Украины. В первую очередь это развитие дилерской сети и сопутствующих услуг Бренда. Удобное географическое расположение, светлые и современные салоны, качественные доступные услуги – это именно то, что формирует лояльность Бренду и желание присоединиться к этому комьюнити.

Следующим этапом работы с Брендом JEEP является перезапуск 4х новых моделей. Мощные, быстрые, высокотехнологичные автомобили, которые сочетают в себе легендарные внедорожные возможности Бренда JEEP. Также в Украине будут представлены многочисленные новые модели других Брендов: OPEL Astra, DS 4 и DS 9, PEUGEOT 308. Кроме того, особый акцент будет сделан на продвижении электрифицированных автомобилей: электромобилей и подзаряжаемых гибридов.

Микс сильных Брендов и разных моделей – путь к успеху Stellantis в Украине!