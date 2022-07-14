Cadillac частично раскрыл флагманский электрокар за 300 тысяч долларов

В серию новинка, собранная под заказ, попадет в 2023 году

Cadillac немного приоткрыл «завесу» и показал каким будет флагманский Celestiq. Концепт электрокара представят публике уже в этом месяце. Серийным он станет в 2023 году. Уже известно, что новинку будут собирать небольшими партиями и исключительно под заказ. Причина тому — высокий ценник. Электрокар оценили в 200-300 тысяч долларов.

Флагман американской марки получил стремительный силуэт, выделяющиеся фонари с геометрическим рисунком и светящуюся вставку на передних крыльях. На последней красуется фирменная носовая фигурка более известная как «Богиня». Она использовалась маркой в различных вариантах начиная с 1933 вплоть до 1956 года.

Внутреннее убранство салона выглядит не менее роскошно, чем экстерьер. Здесь несколько экранов, панорамная крыша и капитанские сиденья во втором ряду.

По некоторым данным, в основу Cadillac Celestiq ляжет модульная платформа Ultium с интегрированной в силовую структуру кузова батареей. Ее емкость — 100 кВтч. На одном заряде аккумулятора автомобиль сможет проезжать до 650 км. Кроме того Cadillac Celestiq обещаны система полного привода, автопилот и светодиодные матричные фары.