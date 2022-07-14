Обновленную Skoda Octavia показали на реалистичных изображениях

Лифтбэк и универсал Skoda Octavia готовятся к плановому обновлению. Прототипы модели проходят тесты, где и были замечены фотошпионами. Именно на основании их фото специалисты издания Auto.CZ сделали реалистичные рендеры.

Судя по ним, кардинальных изменений во внешности чешского бестселлера не произойдет. Шкода Октавия 2023 получит увеличенную восьмиугольную решетку радиатора, немного переработанный передний бампер и фары с новой графикой, которые объединяет между собой хромированный молдинг.

На корме произойдут аналогичные изменения. Здесь также появится модернизированный бампер и оптика. Также известно, что модели предложат расширенную цветовую гамму для кузова. В целом популярной авто осталось узнаваемым, что было вполне ожидаемо.

Салон Skoda Octavia на рендерах не показали. Но инсайдеры утверждают, что в его оснащение войдет новая мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и расширенный пакет систем помощи водителю.