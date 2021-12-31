Cамую мощную версию Toyota Corolla показали на видео

Автомобиль с 268-сильным двигателем скоро отправят в серию

Toyota продолжает радовать поклонников марки новыми тизерами и на этот раз она показала хэтчбек Corolla GR. Коротенькое видео опубликовали в официальном Instagram-аккаунте марки.

Интересно, что закамуфлированная Королла показалась в конце видео. Сам же ролик был посвящен другой модели — GR 86.

Ожидается, что новый спортивный хэтчбек марки укомплектуют 1,6-литровым турбированный двигателем, способным развивать 268 л.с. Работать агрегат будет в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Водитель сможет выбрать один из трех предложенных ездовых режимов: нормальный, спортивный или трековый. При выборе первого режима тяга распределяется 60:40 в пользу задней оси, второго — 30:70, а в третьем — передается поровну на каждую ось.