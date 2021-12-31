Новости Tesla отзывает полмиллиона электрокаров Model 3 и Model S – что на этот раз

Неисправности будут устранены компанией бесплатно

Несмотря на то, что электромобили компании Tesla считаются самыми инновационными в мире, и они не застрахованы от поломок. Причем речь идет вовсе не о рядовых неисправностях, а о глобальных недостатках, из-за которых производителю приходится отзывать крупные партии машин.

Совсем недавно американская марка отзывала почти три тысячи электрокаров Model 3 и Model Y из-за проблем с подвеской, а теперь объявила о более масштабной кампании, которая затронет 475 318 электромобилей. На этот раз под удар попали Model 3 и Model S. У них выявили проблемы с камерами заднего вида, капотом и багажником.

В частности, у электромобилей может открываться крышка переднего багажника во время движения, что увеличивает риск попадания в аварию. Дефект связан с быстрым износом защелки. А вот неполадки камеры заднего вида обоснованы повреждением проводки, которая возникает из-за некорректного закрытия заднего багажника.

Под отзыв попали электромобили Model 3, построенные в период с 15 июля 2017 по 30 сентября 2020 года, и Model S, которые сошли с конвейера с 16 сентября 2014 по 23 декабря 2021-го. Устранение поломок будет проведено компанией бесплатно.