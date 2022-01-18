Черниговские коммунальщики приоблели специальный Renault Master

Автопарк коммунального предприятия «Черниговводоканал» пополнился специализированным транспортным средством. Это мобильная мастерская, изготовленная компанией Polycar на базе развозной модели Renault Master. С виду это обычный короткобазный фургон с низкой крышей. А вот внутри это «на все руки мастер».

В средней части, за сдвижной дверью находится пассажирский отсек для ремонтной бригады. Здесь установлены три комфортабельных кресла с ремнями безопасности, а также откидной столик.

В корме Renault Master находится технологический отсек, вдоль бортов которого смонтированы полки и ящики для специнструмента. С левой стороны имеется посадочное место под станок, здесь же крепятся тиски. Такая мобильная мастерская предназначена для проведения ремонтных работ городских водопроводных сетей.