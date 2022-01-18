Автомобиль года в Украине 2022: представляем номинацию “Кроссовер/SUV премиум-сегмента”

Не так давно мы рассказывали про легковой премиум-сегмент, который представлен в акции “Автомобиль года 2022”, теперь же пришло время поговорить про премиум в классе SUV и, соответственно, про номинацию “Кроссовер/SUV премиум-сегмента”.

Автомобили данного класса уже давно появились во всех сегментах автомобильного рынка, от субкомпактного до люксового. При этом кроссоверам удалось потеснить всех остальных, и количество номинантов прямое тому подтверждение. В данной номинации собралось почти вдвое больше участников, чем в легковом премиуме. Каждая из моделей интересна по-своему, имеет историю, зачастую насыщенную и нетривиальную. Но есть и новые громкие имена, которые только-только появились на рынке. Более того, есть даже новые бренды!

Но самое интересное, что здесь наметилась не только борьба между конкретными моделями, но также между двумя концепциями автомобиля. Да-да, вы правильно понял – между авто с классическими ДВС и электромобилями! В команде первых Audi Q5, CUPRA Formentor, CUPRA Ateca, Infiniti QX50, Infiniti QX80, Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace, Land Rover Discovery, Porsche Macan и Volvo XC60. Да, у некоторых их них есть гибридные версии, но мы сейчас говорим о чистой “электрике”. Итак, со стороны электромобилей выступают BMW iX, BMW iX3, Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz EQA и Porsche Taycan Cross Turismo.

А за кого проголосуете вы? Напомним, голосовать можно на сайте autoroku.ua

Там же можно подробнее узнать о всех претендентах не только в данной номинации, но и в других, про которые “Автоцентр” уже рассказывал ранее.

Голосуйте и выигрывайте подарки, ведь организаторы и партнеры акции подготовили интересные и полезные автомобильные призы, которые разыграют среди всех проголосовавших:

50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies

талоны на 1000 литров топлива WOG

комплект шин Nokian Tyres

детское автокресло Eternis от Cybex

Голосование будет продолжаться до 31 января 2022 года.