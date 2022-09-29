Черный декор и премиальная аудиосистема: представлена спортивная версия Infiniti QX50

Стоимость и сроки выхода QX50 Sport не озвучиваются

Infiniti представила спортивную версию компактного кроссовера QX50 второго поколения. Визуально модификация с приставкой Sport в названии отличается глянцево-черной сетчатой решеткой радиатора с затемненным логотипом бренда по центру и другим декором.

В частности, в черный глянец окрашены декоративные канты, вставки в воздухозаборниках, окантовка оптики, отдушины на передних крыльях и наконечники трапециевидных патрубков выхлопной системы. Также черные все шильдики на кузове, надпись «Infiniti» по центру двери багажного отделения и 20-дюймовые колесные диски в особом дизайне.

Двухцветный салон кроссовера стандартно укомплектован аудиосистемой Bose. И это основное отличие спортивной версии. В остальном все идентичной базовой модификации.

Что касается оснащения, то оно намного богаче обычных вариантов QX50. В список вошли подогрев зеркал, дистанционный запуск двигателя, безрамочное салонное зеркало, камеры кругового обзора и улучшенные системы превентивной безопасности.

Под капотом у Infiniti QX50 Sport прежний 2,0-литровый турбированный двигатель. Его мощность 268 л.с. В зависимости от потребностей она может варьироваться от 8:1 до 14:1. Работает агрегат в связке с вариатором и передним или полным приводом.

Сроки выхода новинки на рынок не озвучиваются. Также не информации о стоимости модели.