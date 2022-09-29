Suzuki заинтересовалась летающими автомобилями

Эксплуатацию воздушного такси планируют начать в 2025 году

Suzuki совместно с японским стартапом SkyDrive займется разработкой «летающего автомобиля». Основные усилия направят на электрические технологии и снижение веса.

Как сообщается, электрический самолет с индексом SD-05 находится на стадии активного разработки. В соответствии с планом, в 2025 году он начнет воздушные пассажироперевозки в районе залива Осака.

SD-05 — двухместный электрический самолет вертикального взлета и посадки. В воздух его поднимают 12 двигателей и пропеллеров, установленных в верхней части автомобиля. Как сообщается, стартап уже провел 1000 летных испытаний этих моторов. Управляет летательным аппаратом пилот, но за его стабилизацию отвечает компьютер. Максимальная дальность полета — 10 км на скорости 100 км/ч.