Chery анонсировала дебют своего первого полноценного внедорожника

Внедорожник получит электрифицированную силовую установку

В линейке китайской марки Jetour, которая входит в состав концерна Chery, в скором времени появится полноразмерный внедорожник. Новинка под названием TX составит конкуренцию на рынке Tank 300 от Great Wall.

Стоит отметить, что в модельном ряду Chery уже есть внедорожник с аналогичным названием, который выпускается под маркой Exeed. Поэтому есть вероятность, что новинке изменят имя на Т2. Пока модель показали только на тизерном снимке и она выглядит очень брутально.

Внедорожник получил кузов с резкими рубленными линиями, светодиодную оптику и массивную решетку радиатора, на которой находится светящаяся надпись с названием марки. Ездит автомобиль на крупных колесах, обутых в «зубастые»‎ шины, а на крыше установлен силовой багажник.

По данным инсайдеров, в основу модели ляжет платформа Kunlun. В движение его будет приводить 1,5-литровый двигатель мощностью 170 л.с., который дополнен двумя электромоторами. Суммарная отдача установки составляет 462 л.с. и 510 Нм. Представят новинку в ближайшее время.