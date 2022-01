Tesla Model S проехала на одном заряде больше 1200 км (видео)

Производство инновационной батареи начнется в 2023 году

Разработчик аккумуляторов Our Next Energy (One) из Мичигана (США) протестировал свою инновационную батарею Gemini емкостью 203,7 кВтч, плотность энергии в которой составляет 416 Втч/л. Ее интегрировали в электромобиль Tesla Model S.

Электрокар с новым аккумуляторным блоком проехал от Детройта до моста Макинак и обратно. В общей сложности он преодолел без подзарядки 1210 км. Средняя скорость движения модели составляла 88 км/ч. На эксперимент ушло около 14 часов.

Позже электрокар с этой батареей протестировали на динамометрическом стенде. Здесь диапазон пробега Tesla Model S и вовсе составил 1419 км. В компании подчеркнули, что намерены еще расширить диапазон, как минимум до 1500 км. В серийное производство такая батарея отправится в 2023 году.