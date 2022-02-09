Chery наладила производство нового бюджетного кроссовера — ждем в Украине

Цены на Chery Omoda 5 стартуют от 16 000 долларов

Chery торжественно заявила о запуске в серию кроссовера Omoda 5. Привлечь внимание к новинке рассчитывают не только скромным ценником, но и оригинальным дизайном.

Одна из таких внешних особенностей — массивная безрамочная решетка радиатора. Плюс к этому Omoda 5 достался купеобразный кузов и современный интерьер. В салоне нашлось место большому сенсорному экрану мультимедиа и цифровой приборной панели.

При колесной базе в 2630 мм кроссовер достигает 4400 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1585 мм в высоту. Под капотом безальтернативный турбированный двигатель рабочим объемом 1,6 литра и отдачей 197 л.с. Мотор сопряжен с роботизированной коробкой передач.

Стоимость Chery Omoda 5 на родном рынке марки начинается с 16 000 долларов. За максимальную комплектацию просят 22 760 долларов.