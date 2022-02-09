Renault пообещала новому кроссоверу Austral премиальный салон (фото)

В отделке использована кожа, текстиль и натуральное дерево

Кроссовер Renault Austral, который заменит в линейке французского производителя устаревший Kadjar, намерены презентовать 8 марта этого года. Рекламная кампания новинки длится уже не первый месяц. В ее рамках раскрыли экстерьер и интерьер новинки. Теперь стали известны новые подробности об автомобиле.

На свежей порции тизерных снимков вновь показали салон Рено Астрал. На затемненных фото видна передняя панель, отделанная высококлассной тканью, и фоновая подсветка, которая переходит на дверные карты. Также в отделке использованы вставки из натурального дерева. Они выполнены в японской технике маки-э, подчеркивающей естественную структуру древесины.

Чтобы сделать дверные карты еще более роскошными производитель использовал текстиль, который меняет цвет в зависимости от направления ворса, и зернистую искусственную кожу с контрастной прострочкой. На центральной консоли есть специальная подставка для рук, украшенная хромированными вставками. Она может двигаться вперед-назад, при этом издавая характерные щелчки, которые схожи со звуком кодового замка сейфа.

На предыдущих рендерах было раскрыто оснащение кабины. Оно включает цифровую приборную панель и мультимедийную систему, экраны которых объединены в единый блок, создавая L-образный водительский интерфейс размером 24,3 дюйма. Аналогичное решение реализовано в новом Megane E-Tech Electric. В компании подчеркнули, что хотят сделать новинку престижнее соплатформенного Nissan Qashqai.