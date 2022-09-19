Chery показала футуристичный кроссовер GENE

Концепт продемонстрировал дизайнерский стиль серийных автомобилей следующей волны

Chery Automobile провела специальное мероприятие, посвященное новым технологиям, в рамках которого показали футуристичный кроссовер GENE. Авангардный экстерьер концепта найдет отражение в будущих серийных моделях марки. Их в компании называют автомобилями следующей волны.

Основным стилеобразующим элементом шоу-кара с ярко выраженным двухобъемным кузовом стала оригинальная оптика в виде широкой полосы. Перетекая на крылья, эти полосы словно опоясывают автомобиль со всех сторон.

На боковинах внимание привлекают массивные выштамповки в нижней части кузова и нарочито несовпадающие плоскости панелей дверей и крыльев. Также стоит отметить длинный капот, сильно наклоненное назад лобовое стекло и уходящую далеко назад крыши, опирающуюся на глянцево-черные стойки. Сам же кузов концепта окрашен в серо-стальной матовой краской.

Габаритная длина Chery GENE — 5 метров, ширина — 2 метра, высота — 1,75 метра. В салоне — четыре отдельных кресла, передние разворачиваются на 180 градусов назад. Также в комплекте два летающих дрона и электрический скейтборд. Кроме того, шоу-кар получил комплект солнечных батарей и технологии виртуальной реальности.

Информации о силовой установке нет. В компании GENE позиционируют, как дизайнерское решение.