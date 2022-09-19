Дебютировал электрический фургон Renault Trafic E-Tech Electric

На автосалоне IAA Transportation 2022 в Ганновере компания Renault показала мировую премьеру – развозной фургон Trafic E-Tech Electric. Машина комплектуется электромотором мощностью 90 кВт и батареями емкостью 52 кВт.ч, обеспечивающими запас хода до 240 км (WLPT). Доступны три варианта зарядки: от обычной розетки (7 кВт), от станций (переменный ток 22 кВт) или скоростная (постоянный ток 50 кВт).

Фургон Trafic E-Tech Electric предлагается в двух вариантах по длине – 5,08 или 5,48 м, со стандартной или высокой крышей – с габаритными размерами 1967 мм или 2498 мм. Автомобиль имеет тяговое усилие 750 кг и может работать с прицепами полной массой до 1,1 т. Версия L2 благодаря специальному люку в перегородке кабины водителя позволяет перевозить длинномеры до 4,12 м.

Кроме электрического фургона на IAA Transportation 2022 презентован также автомобиль для активного отдыха Hippie Cavar Motel на базе электрического фургона Kangoo E-Tech Electric. Он имеет специальные крепления для спортивного снаряжения и оборудован панорамной стеклянной крышей.

Машина укомплектована электромотором 90 кВт и батареями на 45 кВт.ч. Запас хода достигает 285 км (WLPT), а на зарядку батарей для обеспечения 170 км пробега необходимо всего 30 мин. Возможна скоростная зарядка от станций до 80 кВт. Пока это концепт, который имеет все шансы стать серийным, как и его старший брат – Hippie Caviar Hotel на базе Trafic, запущенный в прошлом году.