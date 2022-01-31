Chery тестирует новый электромобиль с запасом хода 400 км (фото)

Дебют новинки состоится в апреле этого года

В линейке компании Chery в скором времени появится еще один компактный электромобиль. Пока еще безымянная новинка, которая является серийным продолжением концепта Ant Z, представленного на Шанхайском автосалоне в апреле прошлого года, присоединится к семейству QQ.

Первые прототипы электрокара уже выехали на тесты, где и были замечены фотошпионами. Судя по снимкам, по стилистике исполнения товарная версия практически полностью повторит шоу-кар. В частности, у тестового мула такие же линии кузова, расположение дверей, оптика, обвес и дорожный просвет. Заглянуть в салон новинки шпионам не удалось.

Особенностями концептуального Chery Ant Z были оригинальной формы светодиодные фары и задние фонари, выдвижные дверные ручки, контрастная крыша и аэродинамические колесные диски. В зависимости от модификации, в салоне может быть два, три или четыре сиденья. Также электрокару был обещан автопилот второго уровня и запас хода до 400 км.

Дата официального дебюта новинки пока не раскрыта. Ожидается, что электромобиль покажут в рамках Пекинского автосалона, который откроет свои двери в конце апреля этого года. По данным инсайдеров, в продаже модель поступит до конца года. Будет автомобиль предлагаться только в Китае или выйдет и на другие рынки – неизвестно.