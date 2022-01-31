Много общего с Megane: новый кроссовер Renault показали на фото

Премьера Renault Austral запланирована на весну 2022 года

Премьера нового кроссовера марки состоится уже совсем скоро и чем она ближе, тем больше подробностей о модели появляется в свободном доступе. В основном Renault делится тизерами. Последним из них стало изображение интерьера. А вот представление о внешности новинки составили сами дизайнеры.

Новая модель — Renault Austral — придет на смену кроссоверу Kadjar дебютировавшему в 2015 году. После этого она пережила плановый рестайлинг в 2018, а теперь ее и вовсе снимут с производства.

Внешне у Austral будет много общего с электрохэтчбеком Megane. В частности, похожая передняя часть с узкой декоративной вставкой, которая визуально объединяет фары и проходит через логотип марки. Из отличий — другая графика ДХО, иная форма нижней части фар и бампера. Еще одно отличие от Megane — традиционные дверные ручки. В задней части — увеличенные в размерах фонари с тонкой соединительной светодиодной полосой.

Renault Austral построят на платформе CMF-C/D. Европейским покупателям автомобиль предложат исключительно с гибридными силовыми установками. В их числе два «мягких» гибрида и 200-сильный плагин-гибрид E-Tech. Один из «мягких» гибридов укомплектуют 1,3-литровым мотором с турбонаддувом и 12-вольтовым стартер-генератором, второй — 1,2-литровым с 48-вольтовой электрической «надстройкой». Мощность силовых установок не сообщается.