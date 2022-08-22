Новости Зарядные станции для электромобилей — виды, типы и особенности их выбора и эксплуатации

Разновидности зарядных станций для электромобилей и ключевые отличия разных моделей. Классификация зарядных станций для электромобилей по мощности, используемому току и местах установки. Что учесть при выборе станции зарядки электромобиля?

Количество электротранспорта в мире растет стремительно, что стало причиной проблем с организацией достаточного инфраструктурного обеспечения. Найти зарядные станции для электромобиля бывает сложно, особенно вне крупных городов, где подобные установки только появляются. Требования к этому оборудованию высокое — пользование должно быть эффективным и безопасным. Учитывается совместимость разных моделей установок с определенными типами кабелей, особенностями зарядки определенного электрокара.

Типы зарядных станций для электромобилей

Зарядные станции для электромобилей пока не имеют общего для всех стран стандарта — при подборе учитывайте эту особенность. Особенно актуальна проблема для собственников приобретенных в США электромобилей, которые перевезены в страны ЕС. Отличия в стандартах требуют дополнительных затрат от собственника нового авто для организации индивидуального зарядного поста в домашних условиях или на приобретение переходников.

Сегодня представлены четыре основные вида зарядных станций для электромобилей, а также одна узкоспециализированная установка:

Mode 1. Устаревшая модификация. Принцип работы зарядной станции для электромобилей данной группы основан на преобразовании переменного тока, для чего применяют специальный адаптер. Подключить можно к бытовой розетке без вспомогательных переходников. Зарядка занимает 12 часов и более, в зависимости от емкости аккумулятора. Постепенно выходят из обихода по причине низкой безопасности.

Mode 2. Стандартная модель, в которой задействован переменный ток. Подходит для бытового или коммерческого использования под разные виды электротранспорта, оснащенного коннекторами стандартных разъемов. Основное отличие — наличие встроенного защитного блока, включенного в конструкцию кабеля. Срок зарядки — 6-8 часов для аккумуляторной батареи с емкостью 20-24 кВт*ч.

Mode 3. Модели с максимальной мощностью при соблюдении условий использования переменного тока. Совместимы с разъемами Type 1 и Type 2 при однофазной или трехфазной электросети соответственно.

Mode 4. Это быстрые зарядные станции для электромобилей, которые используют при работе постоянный ток. Они обладают повышенной мощностью, в связи с чем подходят не ко всем моделям электромобилей. Если авто подходит под стандарт, то его зарядка до 80% занимает 30-40 минут. Основные места установки — городские парковки или заправочные станции вдоль крупных дорог. Недостаток заключается в необходимости подвода к станции отдельной линии электропередач.

Tesla Supercharger. Это своеобразный нагнетатель электроэнергии, использование которого ограничено автомобилями марки Tesla. Позволяют за 20 минут провести зарядку аккумулятора на 50%, для полной подзарядки нужно 75 минут. Мощность составляет 135 кВт постоянного тока. Коннекторы имеют определенные региональные особенности для США и ЕС.

Подбор зарядной станции выполняйте с учетом предположительного места монтажа, количества пользователей, особенностей эксплуатации.

Виды зарядных станций по мощности и месту монтажа

Параметры станций Mode 1-4 постоянно поддаются изменениям, что немного усложняет выбор подходящего варианта, ориентируясь только на модель. Лучший вариант — исходит при подборе из мощности. Используя ее, как критерий, можно разделить оборудование на три большие группы:

Установки для бытового применения. Используют при работе переменный ток 230 В и 16 А. Это обеспечивает до 3,7 кВт мощности. Имеют компактные габариты и иногда обозначаются, как кабели.

Ускорить процесс зарядки позволяет применение установок с переменным током 220/440 и 16-40 А. Они подают от 3,7 до 30 кВт в зависимости от модификации.

Суперчарджеры или Fast charger. Используют постоянный ток, что обеспечивает быструю зарядку аккумулятора. В процессе подзарядки ток обходит инвертор. Это преимущественно массивные установки со стационарным монтажом, а их мощность составляет 10-400 кВт.

Также можно классифицировать зарядные станции по принципу использования:

Для монтаж в стационарных условиях.

Портативные, с возможность применения в одном или нескольких местах.

Комбинированные — стационарные установки с возможностью легкого перемещения в нужное место.

В Украине пока еще не идеально проработана инфраструктура для электротранспорта. Чтобы не столкнуться с проблемой поиска места для зарядки лучше определиться с тем, какая домашняя зарядная станция для электромобилей подойдет для вашей модели, и обзавестись ею.