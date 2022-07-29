Chevrolet начал производство преемника Lacetti (фото)

В Узбекистане стартовало производство бюджетного седана Chevrolet Onix. Автомобиль станет преемником популярных в Украине Lacetti и Cobalt.

Основана модель на недорогой, но относительно современной платформе Global Emerging Markets. Ее длина достигает 4471 мм при колесной базе 2600 мм. Ширина и высота составляют 1730 и 1471 мм соответственно. Дорожный просвет – 134 мм. У автомобиля массивная решетка радиатора, разделенная на две части тонкой хромированной полосой, вытянутая оптика, фактурный капот, крупные задние фонари и 16-дюймовые колеса.

Салон, как и интерьер модели, выглядит довольно просто, но вполне гармонично. В его оснащение вошла мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Android Auto с Apple CarPlay, мультируль, кондиционер и аудиосистема. В топовой комплектации Chevrolet Onix поставляется с системой климат-контроля и камерой заднего вида.

Автомобиль комплектуется 1,2-литровым атмосферный двигатель мощностью 89 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Также доступна версия с 1,0-литровым турбомотором с отдачей 116 л.с. Он сопряжен с 6-ступенчатая автоматической коробкой передач и позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 10,9 секунды.

В пресс-службе компании заявили, что на данном этапе на конвейер встал только седан, а в 2023 году к нему присоединится и модель в кузове хэтчбек. Стоимость стартует от 9000 долларов. Возможно, новый Chevrolet Onix появится и в Украине.