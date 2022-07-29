Кроки до перемоги На «Хайпе»‎: в ВСУ отправился первый боевой лимузин (видео)

Харьковский блогер Евгений Зуб передал на нужды ВСУ свой лимузин. Перед отправкой на фронт он его перекрасил из белого цвета в хаки и установил номерной знак «ХАЙП».

Блогер не уточнил какому именно подразделению достанется этот премиальный автомобиль. Он лишь отметил, что украинские бойцы будут «чисто на стиле», ведь салон машины упрощать не стали и он по-прежнему отделан кожей с принтом Louis Vuitton. Также сохранена полная комплектация.

Это будет первый боевой лимузин в автопарке украинской армии. Из-за своей неуклюжести машина вряд ли пригодится на передовой. Скорее всего ей найдут применение в другой области. В любом случае, выглядит она потрясающе.