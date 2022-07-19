Chevrolet представил электрический кроссовер с запасом хода 515 км и ценником $45 000

Концерн General Motors презентовал электрическую версию среднеразмерного кроссовера Chevrolet Blazer. Новинка с приставкой EV в названии лишь отдалено напоминает топливного собрата. Ей присуща такая же спортивность во внешности, а вот пропорции и формы совсем другие.

У электрокара плавная поясная линия, вытянутое лобовое стекло, длинный капот и ровная крыша. Новинка будет доступна в версиях 1LT, 2LT, RS и SS. Все они получат свой уникальный вид. Общего у этих вариантов: узкие светодиодные фары, стильная заглушка на месте решетки радиатора, крупные колеса, оригинальные по форме задние фонари и пластиковый обвес.

Версия LT имеют монохромный экстерьер и стандартные 19-дюймовые колеса, в то время как RS получила черную решетку радиатора, темную глянцевую облицовку, аэродинамические боковые юбки, 21-дюймовые колеса, светящуюся эмблему в виде бабочки и центральную светодиодную полосу. У топового Blazer EV SS двухцветный экстерьер с черной крышей и передними стойками, оригинальная заглушка на месте решетки радиатора, выдающийся передний сплиттер и массивные 22-дюймовые колеса с тормозами Brembo.

Отдельного внимания достойна крышка зарядного порта. Инженеры сделали ее максимально удобной, так как владельцам придется открывать ее чаще, чем в топливном авто. Крышка порта находится перед дверью водителя и открывается автоматически легким прикосновением руки.

Салон модели выглядит так же стильно, так и экстерьер. В оснащение кабины вошла 11-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с 17,7-дюймовым экраном и навигационной системой, которая идентифицирует зарядные станции на маршруте. Версии RS и SS получили рулевое колесо с плоским дном и передние сиденья с подогревом и вентиляцией. В топовом варианте электрокроссовера отделка выполнена из микрофибры Adrenaline Red.

Пассажиры второго ряда найдут зарядные порты USB-C и вентиляционные отверстия, а вот задний климат-контроль не является частью пакета и предоставляется в качестве опции за дополнительную плату. Blazer EV будет предлагаться с полуавтономной системой вождения Super Cruise. В пакет систем помощи водителю также входят автоматическое экстренное торможение, предупреждение о столкновении и помощь в удержании полосы движения.

Основана новинка на модульной платформе Ultium, которая лежит в основе последних электромобилей GM. Поэтому электрокар будет предлагаться с передним, задним и полным приводом. Blazer EV 1LT начального уровня будет поставляться исключительно с передним приводом и предлагать запас хода до 400 км. Версия 2LT также стандартно поставляется с передним приводом, но полный привод будет опциональным. Запас хода модели в этом варианте увеличен до 472 км.

Blazer EV RS в стандартной комплектации поставляется как с передним, так и с задним приводом. Полный привод будет будет доступен в качестве опции. Запас хода – до 515 км. Топовый SS поставляется с полным приводом. На одном заряде он сможет проехать 467 км. Этот вариант будет оснащен двухмоторной силовой установкой, которая выдает 557 л.с. мощности, что позволяет разгоняться с места до «‎сотни» за 4 секунды.

Chevrolet уже начал принимать заказы на новый электрокроссовер. Цены начинаются от 44 995 долларов за комплектацию LT1, которая поступит в продажу в первом квартале 2024 года. Blazer EV 2LT и RS появятся летом 2023 года и обойдутся минимум в 47 595 и 51 995 долларов соответственно. Топовая версия SS выйдет на рынок конце 2023 года и будет стоить 65 995 долларов.