Мережа WOG відновила роботу 8 АЗК в Києві та області

В липні мережа WOG відновила роботу 8 автозаправних комплексів у Києві та Київській області, що були пошкоджені внаслідок воєнних дій в регіоні.

Компанія провела основні ремонтні роботи на АЗК. Тепер клієнти знову можуть заправити авто, з’їсти смачний хот-дох та випити найкавовішу каву, а також придбати супутні товари в WOG MARKET на АЗК, що знаходяться за такими адресами:

м. Київ, просп. Броварський, 11 б

м. Київ, просп. Генерала Ватутіна, 2 г

м. Київ, вул. Кільцева дорога, 9

м. Київ, вул. Богатирська, 15 а

м. Київ, вул. Здолбунівська, 3 д

Київська обл., с. Гореничі, автошлях Київ-Чоп 22 км + 50 м

Київська обл., м. Бориспіль, автошлях Київ-Харків 34 км + 700 м (ліворуч)

Київська обл., м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 98 а.

Компанія докладатиме всіх зусиль для покращення якості сервісу. Крок за кроком відновлюватиме роботу й інших своїх АЗК, що постраждали від бойових дій у Київській та Чернігівській областях, а згодом і в інших регіонах.