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Мережа WOG відновила роботу 8 АЗК в Києві та області
В липні мережа WOG відновила роботу 8 автозаправних комплексів у Києві та Київській області, що були пошкоджені внаслідок воєнних дій в регіоні.
Компанія провела основні ремонтні роботи на АЗК. Тепер клієнти знову можуть заправити авто, з’їсти смачний хот-дох та випити найкавовішу каву, а також придбати супутні товари в WOG MARKET на АЗК, що знаходяться за такими адресами:
- м. Київ, просп. Броварський, 11 б
- м. Київ, просп. Генерала Ватутіна, 2 г
- м. Київ, вул. Кільцева дорога, 9
- м. Київ, вул. Богатирська, 15 а
- м. Київ, вул. Здолбунівська, 3 д
- Київська обл., с. Гореничі, автошлях Київ-Чоп 22 км + 50 м
- Київська обл., м. Бориспіль, автошлях Київ-Харків 34 км + 700 м (ліворуч)
- Київська обл., м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 98 а.
Компанія докладатиме всіх зусиль для покращення якості сервісу. Крок за кроком відновлюватиме роботу й інших своїх АЗК, що постраждали від бойових дій у Київській та Чернігівській областях, а згодом і в інших регіонах.