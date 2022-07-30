Разработку Apple Сar доверили топ-менеджеру Lamborghini

Официальная премьера первого «яблочного» автомобиля ожидается в 2025 году

Apple все еще не отказалась от намерения выйти на рынок электромобилей. Недавно в команде разработчиков Apple Сar присоединился один из ведущих топ-менеджеров Lamborghini Луиджи Тараборелли, проработавший в компании более 20 лет. Под его руководством были созданы спорткары Urus, Huracan, Aventador и ряд других моделей марки.

Как сообщило издание Automotive News Europe со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, Тараборелли будет отвечать за дизайн электромобиля Apple. По мнению журналистов, появление в автомобильном подразделении Apple специалиста такого уровня свидетельствует о том, что Apple активно работает над свои самоуправляемым электромобилем. В самой компании найм итальянца не комментируют.

Стоит отметить, что до недавнего времени, Тараборелли руководил разработкой шасси Lamborghini и отвечал за управляемость, подвеску, рулевое управление и тормозную систему. О чем свидетельствует его профиль в LinkedIn. По всей вероятности, за это направление он будет отвечать и в Apple.

Ранее в этом году американская корпорация привлекла лучшего инженера Ford Дези Уйкашевич. Она проработала в концерне 31 год и в последнее время занимала должность глобального директора по технике безопасности автомобилей.

В 2021 году команде Apple присоединился Ульрих Кранц, бывший руководитель электромобильного стартапа Canoo. В свое время он также отвечал за разработку электромобилей в BMW.

До этого Apple наняла Стюарта Бауэрса, отвечавшего за разработку Tesla Autopilot, и сотни бывших инженеров из Tesla, Rivian, Waymo, Volvo, Mercedes-Benz и других автомобильных компаний. Также к команде технологического гиганта бывшие топ-дизайнеры из Tesla, McLaren, Porsche и Aston Martin.

Ожидается, что серийный Apple Сar дебютирует в 2025 году. Это будет беспилотник без руля и педалей и салоном-гостиной.